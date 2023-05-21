Тренер Хольгера Руне — Медведеву: ты превратился в настоящего специалиста по грунту

Патрик Муратоглу, тренер седьмой ракетки мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне, поздравил чемпиона US Open – 2021, третью ракетку мира россиянина Даниила Медведева с победой на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Напомним, в решающем матче Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл именно Руне (7). Для Даниила этот титул стал 20-м в карьере, шестым на «Мастерсах» и первым на грунтовом покрытии.
«Поздравляем Даниила и всю его команду! Ты превратился в настоящего специалиста по грунтовым кортам. Увидимся в Париже», — написал Муратоглу в своих социальных сетях.
Благодаря титулу в Риме Медведев со следующей недели станет второй ракетой мира, сместив на третью позицию серба Новака Джоковича. Хольгер же обновит своё лучшее достижение и поднимется на шестое место в рейтинге ATP.
- 21 мая 2023
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