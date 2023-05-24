Макинрой: что бы Надаль ни делал, мы должны его уважать

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о решении испанского теннисиста Рафаэля Надаля сняться с «Ролан Гаррос».

«Очевидно, что без Рафы «Ролан Гаррос» не будет прежним. Печально, что его там не будет, но откроется возможность для других теннисистов. Я уверен, что Надаль сделал всё возможное, чтобы сыграть, и не хотел так завершить сезон. Что бы он ни делал, мы должны уважать Надаля. Я всегда привожу в пример Маррея, который продолжает играть, но он далёк от своих прежних кондиций. Он хочет завершить карьеру по-своему, и то же самое касается Рафы», — приводит слова Макинроя Marca.

Напомним, ранее 36-летний Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос» – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января.