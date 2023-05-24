Макинрой: можно ожидать, что Медведев далеко пройдёт на «Ролан Гаррос»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой высказался о шансах россиянина Даниила Медведева на успех на Открытом чемпионате Франции.

«От того, кто хорошо двигается на быстром покрытии, всегда следует ожидать высоких результатов. Он понял, что на грунте бывают плохие отскоки. Правда, грунт в Риме ему помогал, потому что был мокрым, а на таком покрытии легче двигаться. Осталось увидеть его на сухом корте. Можно ожидать, что он далеко пройдёт на «Ролан Гаррос». Возможно, выйдет в полуфинал или даже в финал. Соперники на первой неделе окажут сильное влияние на дальнейший результат Даниила на турнире», — приводит слова Макинроя Marca.

Ранее Медведев выиграл грунтовый турнир серии «Мастерс» в Риме (Италия).