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Путинцева отдала только три гейма Жанжан во втором круге турнира WTA-250 в Рабате

Путинцева отдала только три гейма Жанжан во втором круге турнира WTA-250 в Рабате
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Экс-россиянка, с 2012 года выступающая за Казахстан, 61-я ракетка мира Юлия Путинцева уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-250, проходящего в Рабате (Марокко), обыграв французскую теннисистку, 129-ю ракетку мира Леолию Жанжан. Матч завершился в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.

Встреча длилась 1 час 14 минут. Юлия Путинцева реализовала пять брейк-пойнтов из шести, а также допустила одну двойную ошибку. На счету Леолии Жанжан один реализованный брейк-пойнт из четырёх и шесть двойных ошибок.

В четвертьфинале турнира в Марокко Юлия Путинцева встретится либо с 55-й ракеткой мира из Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф, либо со 195-й ракеткой мира из Аргентины Хулией Риерой. Соперница казахстанской спортсменки определится в среду, 24 мая.

Рабат. 2-й круг
24 мая 2023, среда. 15:10 МСК
Леолия Жанжан
129
Франция
Леолия Жанжан
Л. Жанжан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Юлия Путинцева
61
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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