Путинцева отдала только три гейма Жанжан во втором круге турнира WTA-250 в Рабате

Экс-россиянка, с 2012 года выступающая за Казахстан, 61-я ракетка мира Юлия Путинцева уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-250, проходящего в Рабате (Марокко), обыграв французскую теннисистку, 129-ю ракетку мира Леолию Жанжан. Матч завершился в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.

Встреча длилась 1 час 14 минут. Юлия Путинцева реализовала пять брейк-пойнтов из шести, а также допустила одну двойную ошибку. На счету Леолии Жанжан один реализованный брейк-пойнт из четырёх и шесть двойных ошибок.

В четвертьфинале турнира в Марокко Юлия Путинцева встретится либо с 55-й ракеткой мира из Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф, либо со 195-й ракеткой мира из Аргентины Хулией Риерой. Соперница казахстанской спортсменки определится в среду, 24 мая.