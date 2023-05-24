Роджер Федерер: мне будет не хватать игры Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер высказался о решении испанца Рафаэля Надаля сняться с «Ролан Гаррос».
«Мне будет не хватать игры Надаля на «Ролан Гаррос». Союз Открытого чемпионата Франции и Рафаэля подарил нам один из самых невероятных рекордов в истории спорта», — написал Федерер на своей странице в социальных сетях.
Напомним, ранее 36-летний Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос» – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт для участия в турнирах.
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