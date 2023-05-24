Феликс Оже-Альяссим с победы стартовал на грунтовом турнире в Лионе
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10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция).
В матче первого круга Оже-Альяссим (1, WC) обыграл представителя Испании Пабло Льямаса Руиса (Q) со счётом 7:5, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Руиса два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
В четвертьфинале соревнований в Лионе Оже-Альяссим сразится с французом Артюром Филом (WC).
Призовой фонд турнира в Лионе составил € 562 815. Отметим, что российские теннисисты в данных соревнованиях участия не принимают.
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