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Феликс Оже-Альяссим с победы стартовал на грунтовом турнире в Лионе

Феликс Оже-Альяссим с победы стартовал на грунтовом турнире в Лионе
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10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция).

В матче первого круга Оже-Альяссим (1, WC) обыграл представителя Испании Пабло Льямаса Руиса (Q) со счётом 7:5, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Руиса два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Лионе Оже-Альяссим сразится с французом Артюром Филом (WC).

Призовой фонд турнира в Лионе составил € 562 815. Отметим, что российские теннисисты в данных соревнованиях участия не принимают.

Лион. 2-й круг
24 мая 2023, среда. 19:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Пабло Льямас Руис
240
Испания
Пабло Льямас Руис
П. Льямас Руис
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