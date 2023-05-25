Мыскина рассказала, за кем и почему будет следить на женском юниорском «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина поделилась ожиданиями от женского турнира на юниорском «Ролан Гаррос» — 2023.
«На самом деле, если честно, юниорская часть «Ролан Гаррос» для меня является одной из самых интересных, потому что там будет выступать одна из моих спортсменок – Алевтина Ибрагимова. Ко мне она пришла в начале этого года. Её первый наставник – Елена Евгеньевна Чайковская, замечательный детский тренер, с которой мы пришли к взаимопониманию. Можно даже сказать, что мы вместе так и сотрудничаем, работаем. Отправляем Алю на юниорский «Ролан Гаррос». С большим интересом буду за ней следить и очень надеюсь на успешное выступление вообще всех наших юниорок, всех наших девчонок. Безусловно, невозможно не отметить успехи Мирры Андреевой, Алины Корнеевой – девчонки потрясающе выступают уже на высоком женском уровне. Мирра вообще большая молодец. Уверена, у наших девчонок впереди отличное будущее», — приводит слова Мыскиной пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).
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