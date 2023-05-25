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Украинка Даяна Ястремская пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2023

Украинка Даяна Ястремская пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2023
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Бывшая 21-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции – 2023, который пройдёт с 28 мая по 10 июня.

В финале квалификации Ястремская со счётом 6:3, 2:6, 6:4 обыграла представительницу Бельгии Гретье Миннен (25). Встреча продлилась 2 часа и 8 минут. Ястремская ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Миннен два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

Соперница Ястремской в первом раунде «Ролан Гаррос» — 2023 определится позднее.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

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