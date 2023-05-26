Мирра Андреева — о сестре Эрике: мы мечтаем сыграть вместе на большом турнире

Российская теннисистка, 16-летняя 143-я ракетка мира Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча старшей сестры Эрики, 147-й ракетки мира, которая сыграет в финале квалификации турнира «Ролан Гаррос» в пятницу, 26 мая.

«Как и любая сестра, я хочу, чтобы она победила. Я действительно нервничаю, когда она играет. Если мы обе попадём в основную сетку, это будет потрясающе. Мы мечтаем сыграть вместе на большом турнире.

Как все сёстры, мы часто ссорились из-за мелочей, из-за пульта от телевизора, из-за того, кто переключит канал. Теперь мы взрослые, мы действительно ценим друг друга и время, проведённое вместе в туре», — приводит слова Мирры Андреевой пресс-служба турнира «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева вышла в основу турнира вчера, 25 мая, обыграв первую сеяную квалификации Эмилиану Аранго из Колумбии. Эрика Андреева сегодня встретится с сербкой Ольгой Данилович.