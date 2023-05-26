Олимпийская чемпионка Елена Веснина родила вторую дочку

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года и серебряный призёр Олимпиады 2020 года Елена Веснина сообщила в социальных сетях, что сегодня, 26 мая, родила вторую дочку.
Фото: Социальные сети Елены Весниной
«26.05.2023. Анна Павловна. Наша терпеливая малышка, которая никуда не спешила и появилась на свет сегодня в 8:10 утра. Мы тебя очень ждали!» — подписала теннисистка фотографию.
Спортсменка родила первую дочку, Елизавету, в ноябре 2018 года. Вторую девочку родители назвали Анной.
Коллеги по спорту поздравили Веснину с рождением второго ребёнка. Синхронистки, многократные олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Алла Шишкина написали: «Леночка, поздравляю! Будьте здоровы», «С прибавлением в вашей замечательной семье!» «Ура! Поздравляю! Я знала!» — добавила теннисистка Наталья Вихлянцева.
- 26 мая 2023
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