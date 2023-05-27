Елена Рыбакина высказалась о том, что обыграла Серену Уильямс на «Ролан Гаррос» — 2021
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о том, что в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2021 обыграла 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс (6:3, 7:5).
«У меня остались приятные воспоминания от игры с Сереной. И, как я уже сказала, в тот момент это был мой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Тогда я добралась до второй недели. Также это придало мне уверенности в том, что я способна хорошо играть на грунте. Сейчас я просто рада вернуться на «Ролан Гаррос» и надеюсь, что смогу и здесь дойти до решающих раундов», — сказала Рыбакина на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос» — 2023.
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