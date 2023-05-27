Янник Ноа: Роджер Федерер был художником в теннисе

Бывшая третья ракетка мира, французский теннисист Янник Ноа высказался о швейцарце Роджере Федерере.

«Роджер был художником. Трудно выжить в мощном, тяжёлом спорте, будучи художником, но Роджер смог, и это его достоинство. Это то, чем я восхищаюсь. Он делал вещи, которых я никогда прежде не видел. Лэйвер и Макинрой показывали класс, но Федерер сделал больше, чем самые великие теннисисты до него», — приводит слова Ноа La Nacion.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. В августе Роджеру исполнится 42 года. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт, чтобы участвовать в выставочных матчах.