Янник Ноа: Роджер Федерер был художником в теннисе

Бывшая третья ракетка мира, французский теннисист Янник Ноа высказался о швейцарце Роджере Федерере.
«Роджер был художником. Трудно выжить в мощном, тяжёлом спорте, будучи художником, но Роджер смог, и это его достоинство. Это то, чем я восхищаюсь. Он делал вещи, которых я никогда прежде не видел. Лэйвер и Макинрой показывали класс, но Федерер сделал больше, чем самые великие теннисисты до него», — приводит слова Ноа La Nacion.
41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. В августе Роджеру исполнится 42 года. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт, чтобы участвовать в выставочных матчах.
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