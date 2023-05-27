Роджер Федерер рассказал, как его приняли за Рафаэля Надаля

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о том, как его спутали с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Это произошло на днях. Подошёл парень и спросил: «Можно сфотографироваться с вами, мистер Надаль?» Я сказал ему, что я не мистер Надаль. Он извинился и ушёл, так и не сфотографировавшись», — написал Федерер на своей странице в социальных сетях.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. В августе Роджеру исполнится 42 года. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт для выставочных матчей.