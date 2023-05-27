Ноа: у Надаля и Федерера больше харизмы, чем у Джоковича. Меня Новак не интересует

Бывшая третья ракетка мира, французский теннисист Янник Ноа поделился мнением об испанце Рафаэле Надале и сербском спортсмене Новаке Джоковиче.

«Из Большой тройки Рафа мне нравится больше всех. Он всегда уважал болбоев, сотрудников, болельщиков. Безусловно, он номер один для меня. Рафа выиграл 22 турнира «Большого шлема» и остался прежним скромным парнем. Поэтому он мой фаворит.

Что касается Джоковича, это не моё — не знаю, почему. У Надаля и Федерера больше харизмы. Новак меня не интересует. У меня нет желания связаться с ним, поздравить после выигранного матча. Когда я гуляю в районе Монмартра, где живу, люди иногда обращаются: «Эй, Янник, не хочешь выпить с нами кофе?» И мне интересно, почему люди хотят со мной общаться. Не знаю, происходит ли подобное с Джоковичем», — приводит слова Ноа La Nacion.