Шамиль Тарпищев: Андрея Рублёва нельзя причислить к фаворитам «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о фаворитах мужского турнира «Ролан Гаррос» 2023 года. Глава ФТР подчеркнул, что не считает российского теннисиста Андрея Рублёва фаворитом соревнований.

«Рублёва к фаворитам причислить нельзя. Если в четвертьфинал выйдет, то будет уже хорошо. В Париже жёсткие, достаточно быстрые корты, поэтому не будет подавляющего преимущества у грунтовых игроков. Ясно, что фавориты — Новак Джокович, Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Хольгер Руне, Каспер Рууд. И Даня явно лучше стал играть на земле», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Открытый чемпионат Франции — 2023 пройдёт с 28 мая по 11 июня. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропустит новый розыгрыш «Ролан Гаррос».