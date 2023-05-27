Расклады, при которых Арина Соболенко станет первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко может впервые в карьере стать первой ракеткой мира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с раскладами, при которых это может произойти.
У Соболенко сейчас 7541 очко, и после вычета баллов за третий круг «Ролан Гаррос» — 2022 и финала Хертогенбосха-2022 у белоруски останется 7232 очка. У нынешней первой ракетки мира польки Иги Свёнтек же сгорят баллы за титул в Париже-2022, и от её 8940 очков останется 6940. Это означает, что польской теннисистке, чтобы сохранить шансы остаться первой, надо как минимум дойти до 1/4 финала. Если Ига доберётся до 1/2 финала, то ей необходимо, чтобы Соболенко не прошла дальше четвертьфинала. Выход Свёнтек в финал сохранит ей первое место, если Арина не пробьётся дальше полуфинала. И только в случае титула Свёнтек гарантированно сохранит за собой первое место.
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