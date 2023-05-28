«Алькарас и Джокович, ещё — Медведев и Рублёв». Тони Надаль — о фаворитах «Ролан Гаррос»

Испанский тренер, дядя теннисиста Рафаэля Надаля, 14-кратного победителя Открытого чемпионата Франции, Тони Надаль поделился мнением о фаворитах турнира «Ролан Гаррос» в 2023 году.
«На мой взгляд, два главных фаворита — Новак Джокович и Карлос Алькарас. На данный момент кажется, что Алькарас в лучшей форме, чем Джокович, но Джокович — великий чемпион: если он чувствует себя хорошо физически, его трудно победить. У Алькараса, конечно, тоже есть своё оружие. Я считаю, что есть четыре или пять игроков, которые тоже могут выиграть трофей, но если бы мне пришлось поставить на кого-то свои деньги, то это были бы Алькарас или Джокович.
Также претендентами на победу могут быть Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Хольгер Руне и Каспер Рууд – у них немного больше шансов, чем у остальных, но всё возможно», — приводит слова Тони Надаля издание Tennis Majors.
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