Доминик Тим: надеюсь, усердные тренировки окупятся на «Ролан Гаррос»

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, как возвращался в теннис после травмы запястья.

«Когда был молод, почти каждый день доводил себя до предела, но мне везло. Из-за манеры моей игры было неизбежно, что однажды что-то случится. Но теперь уже всё хорошо, и я прекрасно себя чувствую.

Мне было трудно справиться, всё было необычно, ведь я впервые надолго травмировался. Первые 10 недель я был в гипсе и ничего не мог делать, проблемы начались, когда попробовал начать играть. Это было так тяжело, потому что я привык использовать запястье да и всё тело на полную мощность, а тогда это было просто невозможно. Мой разум хотел играть, а тело не позволяло.

Мой уровень игры стал намного лучше по сравнению с началом года. Тогда я плохо играл – как для участия в АТР-туре, так и для встречи с сильными соперниками.

После Индиан-Уэллса и Майами всё изменилось. Я начал хорошо играть, и грунтовый сезон проходит прилично. Матч с Циципасом в Мадриде был близким, очень близким, и это дало мне ощущение, что я могу играть на таком уровне. Я очень усердно работал последние шесть недель. Надеюсь, это окупится на «Ролан Гаррос», — приводит слова Тима Eurosport.

В первом круге «Ролан Гаррос» Тим сыграет с аргентинцем Педро Качином.