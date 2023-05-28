Карен Хачанов сенсационно проигрывает 0:2 по сетам в стартовом матче «Ролан Гаррос» — 2023

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов сенсационно проигрывает 0:2 (3:6, 1:6) по сетам в стартовом матче Открытого чемпионата Франции – 2023.

Напомним, Хачанов (11) встречается с 69-й ракеткой мира, представителем Франции Констаном Летьеном. Стоит отметить, что француз подошёл к домашнему турниру «Большого шлема» с серией из восьми поражений подряд.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Констан Летьен в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Интересно, что Хачанов лишь два раза в карьере отыгрывался с 0:2 по сетам: в матче с Янником Синнером (Италия) на US Open – 2020 и в поединке с американцем Фрэнсисом Тиафо на Уимблдоне-2018.