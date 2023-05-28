Карен Хачанов сенсационно проигрывает 0:2 по сетам в стартовом матче «Ролан Гаррос» — 2023
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов сенсационно проигрывает 0:2 (3:6, 1:6) по сетам в стартовом матче Открытого чемпионата Франции – 2023.
Напомним, Хачанов (11) встречается с 69-й ракеткой мира, представителем Франции Констаном Летьеном. Стоит отметить, что француз подошёл к домашнему турниру «Большого шлема» с серией из восьми поражений подряд.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Констан Летьен в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.
Интересно, что Хачанов лишь два раза в карьере отыгрывался с 0:2 по сетам: в матче с Янником Синнером (Италия) на US Open – 2020 и в поединке с американцем Фрэнсисом Тиафо на Уимблдоне-2018.
Комментарии
- 28 мая 2023
-
14:02
-
13:48
-
13:48
-
13:40
-
13:30
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
12:58
-
12:40
-
12:02
-
11:56
-
11:54
-
11:44
-
11:29
-
11:22
-
11:13
-
10:59
-
10:51
-
10:47
-
10:25
-
09:55
-
09:11
-
09:00
-
08:00
-
06:37
-
04:43
-
00:59
-
00:55
-
00:40
-
00:36
-
00:08
-
00:01
- 27 мая 2023
-
23:23
-
22:40
Партнерский контент