Видеообзор стартовой победы Стефаноса Циципаса на турнире «Ролан Гаррос»
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В воскресенье, 28 мая, в первый день Открытого чемпионата Франции, греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу в матче первого круга турнира «Ролан Гаррос» над чехом Иржи Веселы, 452-й ракеткой мира. Встреча спортсменов завершилась в четырёх сетах со счётом 7:5, 6:3, 4:6, 7:6 (9:7).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Стефаноса Циципаса на старте турнира «Ролан Гаррос».
Данное видео доступно на Youtube-канале Roland-Garros. Права на него принадлежат Roland-Garros.
В 2022 году Стефанос Циципас дошёл на турнире «Ролан Гаррос» до четвёртого круга, в котором проиграл Хольгеру Руне, датскому теннисисту, тогда бывшему 79-й ракеткой мира, а ныне занимающему шестое место в рейтинге ATP.
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