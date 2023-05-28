Музетти уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаросса», в трёх сетах обыграв Имера
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Итальянский теннисист, 18-я ракетка мира и 17-й сеяный Открытого чемпионата Франции, Лоренцо Музетти одержал победу в первом круге турнира «Ролан Гаррос», обыграв в трёх сетах шведа Микаэля Имера, занимающего 53-е место в рейтинге ATP. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2, 6:4.
Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 34 минуты. Лоренцо Музетти за это время выполнил три эйса, реализовал 6 брейк-пойнтов из 20 и допустил только одну двойную ошибку. На счету Микаэля Имера один выполненный эйс, два реализованных брейк-пойнта (100%) и шесть двойных ошибок.
Во втором круге Музетти встретится с победителем матча между россиянином Александром Шевченко и немцем Оскаром Отте. Соперник итальянского теннисиста определится сегодня, 28 мая.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 17:50 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
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Микаэль Имер
М. Имер
Комментарии
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