Музетти уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаросса», в трёх сетах обыграв Имера

Итальянский теннисист, 18-я ракетка мира и 17-й сеяный Открытого чемпионата Франции, Лоренцо Музетти одержал победу в первом круге турнира «Ролан Гаррос», обыграв в трёх сетах шведа Микаэля Имера, занимающего 53-е место в рейтинге ATP. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2, 6:4.

Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 34 минуты. Лоренцо Музетти за это время выполнил три эйса, реализовал 6 брейк-пойнтов из 20 и допустил только одну двойную ошибку. На счету Микаэля Имера один выполненный эйс, два реализованных брейк-пойнта (100%) и шесть двойных ошибок.

Во втором круге Музетти встретится с победителем матча между россиянином Александром Шевченко и немцем Оскаром Отте. Соперник итальянского теннисиста определится сегодня, 28 мая.