Глава ФТР Тарпищев: Хачанов одержал рабочую победу, в первых кругах сложно врабатываться

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал камбэк россиянина Карена Хачанова, 11-й ракетки мира, в матче первого круга турнира «Ролан Гаррос»: спортсмен проиграл два первых сета французу Констану Летьену, а затем одержал победу в следующих трёх сетах и вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции.

«Хачанов одержал рабочую победу, в первых кругах сложно врабатываться. Покрытие новое, не то, что было в прошлом году — ему непривычно. Противник был для него неизведанный, поэтому он долго перестраивался, надо было терпеть. В целом я был спокоен, он должен был выиграть, молодец, что смог одержать волевую победу», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Во втором круге Карен Хачанов встретится с представителем Молдавии Раду Алботом, 111-й ракеткой мира.