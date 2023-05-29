Ольховский — о первом круге «Ролан Гаррос»: Рублёв и Хачанов выиграли на классе

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о матчах первого круга турнира «Ролан Гаррос», в которых сыграли россияне Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, и Карен Хачанов, 11-я ракетка мира.
«Достаточно тяжёлые победы, но самое главное, что победили. В пятисетовом формате не так часто случаются сюрпризы. Рублёв и Хачанов были явными фаворитами в своих встречах и выиграли на классе. Они показали лучшую готовность, лучшую психологическую устойчивость. В этом и выражается класс, что они могут позволить проиграть сет или два, но всё равно потом победить», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Также в первый день соревнований среди мужчин, помимо Рублёва и Хачанова, во второй круг пробился россиянин Александр Шевченко.
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