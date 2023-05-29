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Костюк: российские и белорусские теннисистки не решаются поговорить со мной уже 15 месяцев

Костюк: российские и белорусские теннисистки не решаются поговорить со мной уже 15 месяцев
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39-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о российских и белорусских теннисистках после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» с Ариной Соболенко со счётом со счётом 3:6, 2:6.

«Когда начались события на Украине, это было не так трудно, подойти к нам на пару минут, чтобы сказать, я не знаю, хоть что-нибудь. Но они молча, глаза вниз и проходят мимо и ничего не говорят. Я не понимаю. Я вижу этих игроков каждую неделю в раздевалке, и они не решаются подойти и поговорить со мной уже 15 месяцев. Я не уверена, что они сделают это сейчас, но увидим», — приводит слова Костюк Большой теннис Украины.

Напомним, после поражения Костюк не пожала руку Соболенко. После этого французские болельщики освистали украинку.

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