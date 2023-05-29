Финалистка US Open — 2021 канадская теннисистка Лейла Фернандес назвала теннисистку, которая её вдохновляет. Девушка выделила бельгийскую экс-теннисистку Жюстин Энен — бывшую первую ракетку мира, семикратную победительницу турниров «Большого шлема», двукратную победительницу Итоговых турниров WTA и олимпийскую чемпионку.
«Меня вдохновляло видеть теннисистку, которая не такая большая и высокая, но может поставить более высоких и сильных игроков в неудобное положение.
Мне просто нравилось, как она била своей одноручной техникой, как она наносила удары по линиям, используя разнообразие своей игры в своих интересах. Было интересно, как она доставляла соперникам неудобства, делая это. В детстве я всегда хотела играть одноручным ударом слева, как Энен. Когда я пыталась, это было весело, но было очень трудно контролировать ракетку. Уметь контролировать тяжёлый и быстрый мяч так, как она, — это невероятно», — приводит слова Лейлы Фернандес Sportskeeda.
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