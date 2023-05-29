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Бенчич — после сенсационного поражения от Аванесян: честно, даже не знаю, что сказать

Бенчич — после сенсационного поражения от Аванесян: честно, даже не знаю, что сказать
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Олимпийская чемпионка 2020 года, 12-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич прокомментировала сенсационное поражение на старте «Ролан Гаррос» — 2023. Напомним, Бенчич со счётом 3:6, 6:2, 4:6 проиграла 20-летней россиянке Элине Аванесян (LL).

«Честно говоря, я даже не знаю, что сказать. Я боролась, имея при себе тот арсенал, который у меня был, но не думаю, что этот тот уровень игры, на котором я хотела бы быть. В конце концов, у меня были шансы, так что, думаю, из-за этого ещё более неприятно.

С другой стороны, я счастлива, что моя нога в порядке. Было совсем не больно, это можно занести в положительные моменты. Думаю, мне действительно нужно было чуть больше недель на восстановление, чтобы вернуться на тот уровень, на котором я была. А затем ещё несколько недель, чтобы повысить и его.

Сейчас мы планируем вернуться на тренировочный корт и снова работать над физической формой, а также над теннисной составляющей, а затем продолжить на траве», — сказала Бенчич на послематчевой пресс-конференции.

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