Анастасия Павлюченкова рассказала, чем её вдохновляет Мария Шарапова

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, чем её вдохновляет соотечественница Мария Шарапова, которая была особо успешна на грунтовых кортах.

Обладательница «Карьерного шлема» Шарапова из пяти титулов на турнирах «Большого шлема» дважды выиграла только «Ролан Гаррос» (2012, 2014).

«Ну, во-первых, Мария Шарапова, она Мария Шарапова. Как в теннисе, так и в любом другом виде спорта, есть особенные спортсмены, и их никогда не заменят и не скопируют. Для меня она одна из них точно. Думаю, что я всегда ею восхищалась, была впечатлена её боевым духом и характером.

Давление, которое она оказывала на соперниц, внимание к ней было потрясающим. При этом она очень высокая, что создаёт сложности в игре на грунте. Но, когда она играла на крупных турнирах, особенно «Большого шлема», то всегда была в хорошей форме. Было видно, что она пыталась приспособиться к грунту, изменить свою игру. Это вдохновляет. Это то, что я тоже пытаюсь делать — развиваться и оставаться открытой к изменениям», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.