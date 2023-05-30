Тарпищев: Аванесян надо уходить от однообразной игры
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил текущую игру теннисистки Элины Аванесян, которая недавно обыграла 12-ю ракетку мира – Белинду Бенчич из Швейцарии со счётом 6:3, 2:6, 6:4 в рамках открытого чемпионата Франции. Это была первая победа Аванесян на турнирах «Большого шлема».
«Аванесян у нас давно в сборной. Она из поколения Полины Кудерметовой, Варвары Грачевой — талантливая плеяда. Хорошие теннисистки. Ей надо расширять технико-тактические данные, уходить от однообразной игры.
Победа над Бенчич — это, конечно, мастерство и психология. Нашей терять было нечего, а у соперницы было больше ответственности, необходимости побеждать во что бы то ни стало», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.
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