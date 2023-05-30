В скольких сетах Медведев обыграет Уайлда?
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Сегодня, 30 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 2023 российский теннисит Даниил Медведев сыграет с бразильцем Тьяго Уайлдом. Приблизительное время начала игры — 14:15 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. А сейчас предлагаем вам ответить на вопрос: в скольких сетах Даниил Медведев обыграет Тьяго Уайлда?
Проголосовать в опросе также можно по ссылке
Стоит отметить, что Медведев приехал в Париж после завоевания титула на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Интересно, что до этого сезона у Даниила было 0 побед на данных соревнованиях. На данный момент Медведев — вторая ракетка мира, а Уайлд — на 172-м месте в рейтинге теннисистов.
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