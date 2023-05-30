Фанаты бурно отреагировали на новых спонсоров Рыбакиной

Поклонники тенниса активно обсуждают в социальных сетях новых спонсоров казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. Раньше спонсором спортсменки был adidas, а сейчас это Yonex.

Многие фанаты были удивлены сменой спонсоров теннисистки. Однако один из болельщиков заявил, что такой шаг не является неожиданностью. «adidas никогда не уважал [своих] игроков, так что это не неожиданно», — написал болельщик в «Твиттере».

Внимательные поклонники тенниса заметили, что перед играми того же «Ролан Гаррос» Рыбакина тренировалась именно в форме adidas. Это вызвало ещё большее удивление среди болельщиков. «Это очень странно, я видел, как она вчера тренировалась в adidas», — написал один из фанатов.

В первом круге «Ролан Гаррос» Рыбакина встретится с чешкой Брендой Фрухвиртовой. Игра пройдёт сегодня и начнётся приблизительно в 16:00 мск.