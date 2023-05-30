Онс Жабер уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Лючию Бронцетти
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Седьмая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер одержала уверенную победу на старте «Ролан Гаррос». Спортсменка в двух сетах обыграла 65-ю ракетку мира из Италии Лючию Бронцетти. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:1.
Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут. За это время Онс Жабер выполнила пять эйсов, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 и допустила четыре двойные ошибки. Лючия Бронцетти, в свою очередь, реализовала два брейк-пойнта из шести и допустила одну двойную ошибку, а подач навылет у неё не было.
Во втором круге Онс Жабер сыграет с победительницей французского дерби между Селеной Яникижевич и Осеан Доден. Соперница представительницы Туниса определится сегодня, 30 мая: матч француженок уже стартовал.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 13:00 МСК
65
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
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7
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии
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