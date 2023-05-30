Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Онс Жабер уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Лючию Бронцетти

Онс Жабер уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Лючию Бронцетти
Комментарии

Седьмая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер одержала уверенную победу на старте «Ролан Гаррос». Спортсменка в двух сетах обыграла 65-ю ракетку мира из Италии Лючию Бронцетти. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут. За это время Онс Жабер выполнила пять эйсов, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 и допустила четыре двойные ошибки. Лючия Бронцетти, в свою очередь, реализовала два брейк-пойнта из шести и допустила одну двойную ошибку, а подач навылет у неё не было.

Во втором круге Онс Жабер сыграет с победительницей французского дерби между Селеной Яникижевич и Осеан Доден. Соперница представительницы Туниса определится сегодня, 30 мая: матч француженок уже стартовал.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 13:00 МСК
Лючия Бронцетти
65
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Материалы по теме
Медведев рвётся во 2-й круг «РГ»! Мирра Андреева уже там, а сестра Эрика ждёт матча. LIVE!
Live
Медведев рвётся во 2-й круг «РГ»! Мирра Андреева уже там, а сестра Эрика ждёт матча. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023