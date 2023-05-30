42-летняя Винус Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир WTA-250 в Хертогенбосхе

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, 42-летняя американка Винус Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир категории WTA-250 в Хертогенбосхе. Она впервые будет участвовать в этих соревнованиях.
«С гордостью представляем Винус Уильямс в качестве участницы нашего турнира WTA! Американка получает уайлд-кард и дебютирует на травяных кортах Хертогенбосха», — написала пресс-служба турнира в «Твиттере».
Отметим, что основная сетка турнира в Хертогенбосхе стартует 12 июня. Уже 17 июня Уильямс исполнится 43 года.
Напомним, Винус получила травму лодыжки и колена во время турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) в начале этого года. Из-за этого повреждения спортсменке пришлось отказаться от уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В апреле в ходе общения с болельщиками Винус сообщила, что усердно работает над возвращением на корт, но для этого ей необходимо полностью восстановиться.
- 30 мая 2023
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