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Цуренко вышла во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Крейчикову

Цуренко вышла во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Крейчикову
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Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга «Ролан Гаррос» Цуренко нанесла поражение 13-й сеяной представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

За весь матч соперницы не подали ни одного эйса и допустили по шесть двойных ошибок. Цуренко реализовала пять из восьми брейк-пойнтов, Крейчикова — два из трёх.

Цуренко в девятый раз играет в основной сетке «Ролан Гаррос». Рубеж стартового раунда она преодолела только в четвёртый раз. Лучшее достижение украинки — выход в четвёртый круг в 2018 году.

Следующая соперница Цуренко определится в матче между китаянкой Чжу Линь и американкой Лорен Дэвис.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 16:25 МСК
Леся Цуренко
66
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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