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Даниил Медведев выбыл из борьбы за звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, сенсационно уступив в матче первого круга 172-й ракетке мира бразильцу Тьяго Уайлду — 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

Таким образом, российский теннисист упустил шанс заовевать звание первой ракетки мира по окончании турнира. Теперь претендентов на вершину мирового теннисного рейтинга по итогам соревнований «Большого шлема» во Франции осталось трое: нынешний лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира серб Новак Джокович и занимающий пятую строчку рейтинга ATP грек Стефанос Циципас.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.