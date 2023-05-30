Второй сеяный не сумел выйти во второй круг «Ролан Гаррос» впервые за 23 года

172-я ракетка мира бразильский теннисист Тьяго Уайлд стал первым за 23 года игроком, которому удалось выбить второго сеяного из основной сетки Открытого чемпионата Франции уже в матче первого круга. Уайлд, начавший соревнования с квалификации, за 4 часа 15 минут обыграл вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.
Предыдущий раз подобное произошло в 2000 году, когда австралиец Марк Филиппуссис победил американца Пита Сампраса.
В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Тьяго Уайлд сыграет с победителем противостояния Кентен Алис (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
- 30 мая 2023
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