Анна Дмитриева высказалась о сенсационном поражении Даниила Медведева на «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала неожиданное поражение первой ракетки России Даниила Медведева на старте «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга Даниил со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6 проиграл бразильцу Тьяго Уайлду (172-й в рейтинге ATP).

«Очень жалко, что Медведев проиграл. Проиграл очень хорошему парню, у которого есть перспективы. Когда он только появился — около трёх лет назад — я думала, что очень быстро заиграет. Но, видимо, у Уайлда были какие-то проблемы, травмы и так далее. Многие не знают это имя, но Тьяго Уайлд — талантливый теннисист. Конечно, Медведеву можно было рассчитывать на то, что всё закончится благополучно. Может быть, был не совсем настроен на такую борьбу.

Поражение Медведева — это сенсация всего турнира. Он был в числе трёх-четырёх человек, которые по итогам «Ролан Гаррос» могли стать первой ракеткой мира. Но теперь претендентов стало на одного меньше. Однако поражение Медведева ничего не значит. Если говорить о грунтовом сезоне, то в прошлом году Медведев ничего не сделал. Он не очень много теряет. Теперь есть время приготовиться к Уимблдону. Как говорится — каждому свои корты», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.