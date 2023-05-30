«Просто анекдот». Чесноков — о вылете Медведева в первом раунде «Ролан Гаррос»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года, советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о сенсационном поражении второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева на старте «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга Даниил со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6 проиграл бразильцу Тьяго Уайлду (172-й в рейтинге ATP).

«У меня нет комментариев для этого матча. Это просто анекдот. Этот бразилец просто игрок одного матча: проигрывает 200-м, 300-м, 800-м игрокам мира в этом году. Как можно делать три двойные в гейме?! Медведев второй сет просто вытащил из жопы. Уайлд просто сделал подарок Медведеву на сет-пойнте во втором сете. Он должен был делать счёт 2:0 по сетам.

Медведев очень далеко стоял от задней линии, а бразилец стоял в корте. К тому же Медведев играл коротко, всегда давая возможность пойти в атаку. Для меня было всё отвратительно. Никакой инициативы.

Но это огромная потеря для «Ролан Гаррос» — второй игрок мира вылетает в первом раунде. Сколько можно было проигрывать свои подачи?! 12 раз проиграть свою подачу 172-му игроку мира — это нормально?! Какие тут вообще могут быть комментарии?! В этом матче Медведев сделал в три раза больше ошибок, чем за весь турнир в Риме.

Так не должно быть. Он показывал такой феноменальный теннис в Риме — и такая чернуха на «Ролан Гаррос»… Его просто трясло весь матч. Некоторые люди жаждут сенсации. Но вот проиграл Медведев в первом круге — турнир просто обеднел. Дальше этот бразилец будет играть не на центральном корте, а на «жопа-корте», куда не придёт ни один человек. Думаю, сам Медведев всё понимает», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.