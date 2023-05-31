Британский журналист — о Джоковиче: а если бы Медведев написал «Крым — сердце России»?

Британский журналист Оливер Браун прокомментировал политическое высказывание первой ракетки мира серба Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».

После матча первого круга Открытого чемпионата Франции Джокович выступил в поддержку сербов в Косове, написав на камере: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

«В чём немного лукавит Джокович, так это в том, что у него нет намерений вступать в политические дебаты. Он намеренно сослался на претензии своей страны на территориальный суверенитет другого государства. Если бы такой шаг попытались предпринять другие игроки, это вызвало бы моментальное осуждение. Можете представить, какое возмущение возникло бы, если бы Даниил Медведев, которому до сих пор запрещено выступать под российским флагом, написал бы «Крым – сердце России»? Джокович точно знал, что делал, и решил, что последствия его не беспокоят», — написал Браун в материале, опубликованном The Telegraph.