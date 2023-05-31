Елена Остапенко проиграла Питон Стирнс в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Латвийская теннисистка, 17-я ракетка мира и победительница Открытого чемпионата Франции в 2017 году Елена Остапенко в трёх сетах второго круга «Ролан Гаррос» проиграла американке Питон Стирнс, 69-й ракетке мира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 3:6, 6:1, 2:6.

Матч теннисисток продолжался 1 час 43 минуты. Елена Остапенко за это время выполнила три эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила четыре двойные ошибки. На счету Питон Стирнс один эйс, 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и три двойные ошибки.

В следующем круге «Ролан Гаррос» американская теннисистка сыграет с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной, девятой ракеткой мира, и чешкой Маркетой Вондроушовой, 60-й в рейтинге WTA.