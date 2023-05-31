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Елена Остапенко проиграла Питон Стирнс в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Елена Остапенко проиграла Питон Стирнс в матче второго круга «Ролан Гаррос»
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Латвийская теннисистка, 17-я ракетка мира и победительница Открытого чемпионата Франции в 2017 году Елена Остапенко в трёх сетах второго круга «Ролан Гаррос» проиграла американке Питон Стирнс, 69-й ракетке мира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 3:6, 6:1, 2:6.

Матч теннисисток продолжался 1 час 43 минуты. Елена Остапенко за это время выполнила три эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила четыре двойные ошибки. На счету Питон Стирнс один эйс, 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и три двойные ошибки.

В следующем круге «Ролан Гаррос» американская теннисистка сыграет с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной, девятой ракеткой мира, и чешкой Маркетой Вондроушовой, 60-й в рейтинге WTA.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 12:10 МСК
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		1 6
         
Питон Стирнс
69
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
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