Елена Остапенко проиграла Питон Стирнс в матче второго круга «Ролан Гаррос»
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Латвийская теннисистка, 17-я ракетка мира и победительница Открытого чемпионата Франции в 2017 году Елена Остапенко в трёх сетах второго круга «Ролан Гаррос» проиграла американке Питон Стирнс, 69-й ракетке мира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 3:6, 6:1, 2:6.
Матч теннисисток продолжался 1 час 43 минуты. Елена Остапенко за это время выполнила три эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила четыре двойные ошибки. На счету Питон Стирнс один эйс, 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и три двойные ошибки.
В следующем круге «Ролан Гаррос» американская теннисистка сыграет с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной, девятой ракеткой мира, и чешкой Маркетой Вондроушовой, 60-й в рейтинге WTA.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 12:10 МСК
17
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|2
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|1
|6
69
Питон Стирнс
П. Стирнс
Комментарии
- 31 мая 2023
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