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Анастасия Павлюченкова впервые за два года обыграла теннисистку из топ-20 рейтинга WTA

Анастасия Павлюченкова впервые за два года обыграла теннисистку из топ-20 рейтинга WTA
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте россиянка Анастасия Павлюченкова впервые за два года обыграла теннисистку из топ-20 рейтинга WTA.

Это произошло в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2023. Павлюченкова со счётом 4:6, 7:5, 7:5 одолела 15-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову (15). Стоит отметить, что в решающем сете Анастасия проигрывала Людмиле со счётом 2:5, но сумела перевернуть ход игры.

Интересно, что в последний раз Павлюченкова обыгрывала игрока из топ-20 рейтинга WTA так же на «Ролан Гаррос», но ещё в 2021 году.

А в третьем раунде турнира «Большого шлема» Павлюченкова сыграет впервые с Australian Open – 2022. После этого она пропустила почти весь сезон из-за травмы колена.

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