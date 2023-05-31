56-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Блинкова рассказала, что для неё значит победа над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA. Ранее Анна одолела пятую ракетку мира Каролин Гарсию во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023.

«Многое, очень многое. Я даже не могу выразить словами, что это для меня значит. Во-первых, я всегда мечтала играть на корте Филиппа Шатрье, а играть против топ-5 – всегда нечто особенное. Когда я выиграла первый раунд и тренер сказал мне, что дальше у меня Каролин Гарсия на «Филиппа Шатрье», я больше ни о чём другом не могла думать. Вообще ничего не могла делать, только думала об этом и мечтала, как буду играть и как выиграю. Так что для меня это особенный день, который я никогда не забуду. К тому же в третьем сете было 7-5, столько матч-пойнтов, очень тяжёлая концовка, но в итоге получилось. Невероятные ощущения», — сказала Блинкова на послематчевой пресс-конференции.