Международная федерация тенниса не собирается наказывать Джоковича за заявление о Косове

Международная федерация тенниса (ITF) выступила с заявлением относительно послания 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в поддержку косовских сербов, оставленного им после матча первого круга «Ролан Гаррос». Напомним, после победы в матче с американцем Александром Ковачевичем сербский теннисист написал на камере: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».
«Правила поведения игроков на турнирах «Большого шлема» регулируются сводом правил «Большого шлема», который находится в ведении соответствующего организатора и регулятора. В нём нет положений, запрещающих политические высказывания», — приводит слова представителя ITF Agence France-Presse.
ITF также отметила, что получила запрос от Федерации тенниса Косова, которая требовала наложить санкции на Джоковича за его действия. Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала воинственными и неуместными слова Джоковича о косовских сербах.
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