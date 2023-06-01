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Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой младше 17, дошедшей до 3-го круга «РГ»

Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой младше 17, дошедшей до 3-го круга «РГ»
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143-я ракетка мира 16-летняя Мирра Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой моложе 17 лет, которой удалось добраться до стадии третьего круга «Ролан Гаррос». Сегодня, 1 июня, российская теннисистка вышла в следующую стадию соревнований «Большого шлема» во Франции, обыграв в матче второго круга француженку Диан Парри (79-й номер рейтинга WTA) — 6:1, 6:2.

До выступления Андреевой в текущем розыгрыше турнира аналогичный результат был лишь у шести игроков: россиянки Курниковой (1997, 1998), хорватки Майоли (1993, 1994), швейцарки Хингис (1995-1997), американки Уильямс (1998), болгарки Каратанчевой (2005) и португалки Ларшер де Бриту (2009).

Также стоит отметить, что после этой победы Мирра Андреева поднимется в топ-100 мирового рейтинга. В матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 она сыграет с победительницей противостояния Юлия Грабер (Австрия) — Кори Гауфф (США).

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