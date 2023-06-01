Свёнтек рассказала, будет ли повторять совместное мероприятие с украинцами в Кракове

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, есть ли в её планах проведение мероприятия в поддержку Украины, подобного тому, которое прошло год назад в Кракове с участием Элины Свитолиной и Сергея Стаховского.

«Не планировала этого делать, но в глубине души хотела бы повторить. Честно говоря, этот год не был для меня таким гладким и лёгким в плане самочувствия на каждом турнире. У меня было несколько травм, поэтому я поставила здоровье на первое место, чтобы чувствовать себя лучше и быть готовой к каждому турниру.

Но я хотела бы когда-нибудь повторить это. Вы можете нажать на моего PR-менеджера, потому что она отвечала за организацию мероприятия в Кракове и мы проделали отличную работу. Так что я думаю, что есть потенциал сделать это снова», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.