Онс Жабер — о Мирре Андреевой: она забавная, и на корте показывает, что ей не 16 лет

Седьмая ракетка мира, теннисистка из Туниса Онс Жабер высказалась о 16-летней россиянке Мирре Андреевой, которая в недавнем интервью назвала именно Жабер своим кумиром.

«Она милая девушка. Мне понравилось её интервью и то, как она говорила обо мне. Это честь, что она так хорошо обо мне отзывается, хотелось бы попасть в список привлекательных для неё лиц.

Мы обязательно потренируется вместе, слышала, что она этого хотела. Надеюсь, я также продолжу вдохновлять других. Хочется привнести в тур человеческую сторону себя и других игроков, быть милой и доброй с другими, в конце концов, мы просто играем в теннис.

Для нашего спорта хорошо иметь кого-то вроде Мирры, и прежде всего она очень хорошо говорит. Она забавная и играет очень хорошо, и на корте показывает, что ей не 16 лет. Она здесь, чтобы выигрывать матчи. Мне нравится её индивидуальность. Надеюсь, она не изменится, потому что нам нужны такие девушки, как она.

Так что мне очень не терпится потренироваться с ней и увидеть её уровень, потому что, если она уже в третьем раунде, значит, в ней что-то есть. Надеюсь, что мир тенниса будет благосклонен к ней, потому что нам нужны такие девушки, как она», — сказала Жабер на пресс-конференции.