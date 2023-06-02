Екатерина Александрова подробно рассказала о работе с Дмитрием Турсуновым

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала тонкости сотрудничества с тренером Дмитрием Турсуновым.
«Да я не знаю, как-то так получилось. Папа общался с ним, и как-то слово за слово. Я не знаю, просто раз как-то: «Давайте попробуем» – «Да, давайте». Папа предложил это. Пока договорились на Рим, Париж и потом обсудим, что будет дальше.
Я слушаю его. Когда мне не надо говорить, мне нормально. Мне комфортно. Поэтому я слушаю, пытаюсь узнать что-то новое для себя, привнести в игру какие-то изменения. Что-то даётся нелегко, какие-то поправки даются с трудом.
Пока вроде справляюсь с потоком информации. Вначале было непросто, потому что было очень много информации, причём очень много полезной информации. Мне казалось, что надо и тут успеть, и тут, и это запомнить, и это сделать. И потом ты выходишь такой: ой-ой-ой, столько всего. И такой немножко даже опешивший, растерянный, не знаешь в итоге, что делать. Но сейчас всё-таки у меня чуть-чуть лучше получается работать с таким количеством информации и чуть-чуть полегче», – рассказала Александрова в интервью каналу «Больше!».
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