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Сумеют ли Хачанов и Рублёв образовать российское дерби на «Ролан Гаррос» — 2023?

Сегодня, 2 июня, российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв проведут свои матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023.

Хачанов на этой стадии турнира встретится с представителем Австралии Танаси Коккинакисом, а Рублёв сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. Если российские спортсмены одержат победу в этих матчах, они встретятся друг с другом в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сумеют ли Хачанов и Рублёв образовать российское дерби на «Ролан Гаррос» — 2023?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает этот розыгрыш «Ролан Гаррос».