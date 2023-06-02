8 россиянок сыграют в 3-м круге «Ролан Гаррос» — это рекорд представительства по странам

Сразу восемь российских теннисисток пробились в третий круг «Ролан Гаррос» — это не только четверть всех участниц турнира в этой стадии, но и рекорд представительства по странам на этом этапе Открытого чемпионата Франции. Ближе по количеству теннисисток находятся только американки — их шестеро в третьем раунде соревнований.
«Ролан Гаррос». Третий круг. Женщины — представительство по странам
Россия — восемь теннисисток: из них шестеро — Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова и Элина Аванесян — проведут свои матчи сегодня, 2 июня, при этом Павлюченкова и Потапова сыграют друг с другом. Встречи третьего круга у Мирры Андреевой и Екатерины Александровой состоятся в субботу, 3 июня.
США — шесть спортсменок: среди них — третья ракетка мира Джессика Пегула и шестая ракетка мира Кори Гауфф.
Казахстан — две представительницы: Юлия Путинцева и Елена Рыбакина (4).
Украина — две теннисистки: Элина Свитолина, которая сегодня сыграет с Анной Блинковой, и Леся Цуренко.
У остальных стран по одной участнице, среди них — белоруска Арина Соболенко (2), полька Ига Свёнтек (1), бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (14) и туниска Онс Жабер (7).
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