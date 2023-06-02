Матс Виландер: Карлос Алькарас окажет на теннис эффект Тайгера Вудса

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос», бывший шведский теннисист Матс Виландер высказался об отличительной черте испанца Карлоса Алькараса.

«Федерер не был так хорош в юности, как Алькарас. Потом он обыграл Пита Сампраса на Уимблдоне, а затем начал выигрывать турниры «Большого шлема». Именно тогда Роджер стал внушительной фигурой в теннисе.

А теперь взглянем на Карлоса, который вырос, наблюдая за игрой Джоковича, Надаля и Федерера. Не думаю, что он основывал свой стиль на этих примерах, но что-то неизбежно просочилось в его игру. Он двигается, как Джокович, он страстный на корте, как Надаль, он отлично подаёт, как Федерер. Но эти парни не показывали, что всё время получают удовольствие от игры, а Алькарас наслаждается и не скрывает этого. Думаю, он окажет на теннис эффект Тайгера Вудса. Люди захотят стать частью этого вида спорта из-за Алькараса», — приводит слова Виландера Eurosport.