Матс Виландер: Карлос Алькарас окажет на теннис эффект Тайгера Вудса

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос», бывший шведский теннисист Матс Виландер высказался об отличительной черте испанца Карлоса Алькараса.
«Федерер не был так хорош в юности, как Алькарас. Потом он обыграл Пита Сампраса на Уимблдоне, а затем начал выигрывать турниры «Большого шлема». Именно тогда Роджер стал внушительной фигурой в теннисе.
А теперь взглянем на Карлоса, который вырос, наблюдая за игрой Джоковича, Надаля и Федерера. Не думаю, что он основывал свой стиль на этих примерах, но что-то неизбежно просочилось в его игру. Он двигается, как Джокович, он страстный на корте, как Надаль, он отлично подаёт, как Федерер. Но эти парни не показывали, что всё время получают удовольствие от игры, а Алькарас наслаждается и не скрывает этого. Думаю, он окажет на теннис эффект Тайгера Вудса. Люди захотят стать частью этого вида спорта из-за Алькараса», — приводит слова Виландера Eurosport.
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