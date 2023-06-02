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Касаткина — Стирнс: в первом сете россиянка повесила сопернице «баранку» за 24 минуты

Касаткина — Стирнс: в первом сете россиянка повесила сопернице «баранку» за 24 минуты
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, уверенно забрала первый сет третьего круга «Ролан Гаррос», в котором она играет с американкой Питон Стирнс, 69-й ракеткой мира, повесив сопернице «баранку». После первого сета счёт — 6:0.

Первый сет продолжался 24 минуты. Дарья Касаткина за это время реализовала три брейк-пойнта из четырёх и допустила четыре невынужденные ошибки, а её соперница, в свою очередь, совершила одну двойную и 15 невынужденных ошибок.

Сейчас начинается второй сет встречи, спортсменки продолжают борьбу за выход в следующую стадию. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Питон Стирнс в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 12:05 МСК
Питон Стирнс
69
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
0 		1  
6 		5  
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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